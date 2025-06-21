В Новосибирске зажгли тысячи свечей в честь погибших на войне

Яркая патриотическая акция «Свет Победы» прошла вечером 21 июня на Монументе Славы. Новосибирцы одновременно зажгли тысячи огоньков в честь погибших в Великой Отечественной войне.

22 июня считается Днём памяти и скорби. Именно в этот день 80 лет назад была объявлена Великая Отечественная война.

Накануне скорбного дня массовое число новосибирцев собрались на Монументе Славы на акцию «Свет Победы». Это яркое представление рассказывает о вкладе сибиряков в ВОВ.

Видеопроекции воссоздают ключевые моменты военной истории, напоминают о подвиге фронтовиков, тружеников тыла, блокадников и узников концлагерей.

Световые инсталляции — это современный способ сохранить память о 27 миллионах жизней, отданных за наше мирное небо, и передать историю молодому поколению, которому всё сложнее лично встретиться с ветеранами и услышать их воспоминания о войне.

Частью шоу стала акция «Огненные картины». Из зажжённых свечей гости мероприятия выстроили тематические картины в память о погибших в Великой Отечественной войне.

Ранее Сиб.фм публиковал открытки в честь Дня памяти и скорби 22 июня.