В Бердске нашли пропавшую подростковую девочку из лагеря

В Бердске Новосибирской области завершились поиски 15-летней подростка, которая покинула территорию детского лагеря после конфликта с вожатым.

Как сообщили в следственном управлении СК России по региону, инцидент произошел 26 августа.

По данным ведомства, девушка ранее неоднократно уходила из интерната в течение последних двух лет. В настоящее время ее местонахождение установлено, и она находится под наблюдением специалистов.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального СУ регулярно предоставлять отчеты о ходе расследования. Контроль за исполнением поручения осуществляет центральный аппарат ведомства.

