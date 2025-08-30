82.76% -1.2
сегодня 21:00
общество

В Бердске нашли пропавшую подростковую девочку из лагеря

Фото: СУ СК РФ

В Бердске Новосибирской области завершились поиски 15-летней подростка, которая покинула территорию детского лагеря после конфликта с вожатым.

Как сообщили в следственном управлении СК России по региону, инцидент произошел 26 августа.

По данным ведомства, девушка ранее неоднократно уходила из интерната в течение последних двух лет. В настоящее время ее местонахождение установлено, и она находится под наблюдением специалистов.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального СУ регулярно предоставлять отчеты о ходе расследования. Контроль за исполнением поручения осуществляет центральный аппарат ведомства.

Ранее сообщалось, что Бастрыкин поручил новосибирскому СК возбудить дело по факту нападения на супругов.

0
Кристина Уколова
Журналист

