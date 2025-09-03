Суд поставил точку в деле о загадочном убийстве школьницы Натальи Матюхиной 15-летней давности. Где ее тело?

В Новосибирске 3 сентября завершился суд по делу о загадочном исчезновении 14-летней Натальи Матюхиной, пропавшей в 2010 году в селе Яркуль. В ходе судебного процесса обвиняемые, бывшие полицейские Евгений Бартоломей и Максим Кудрявцев, заявили о своей невиновности. Защита указала на противоречия в обвинении. Тело девочки не найдено до сих пор. Вспоминаем историю резонансного дела.

Пропажа школьницы

В марте 2010 года Наталья Матюхина исчезла в селе Яркуль Усть-Таркского района Новосибирской области. По версии следствия, девочка ушла из дома подруги и больше не вернулась — дело долго оставалось нераскрытым.

Однако в 2023 году были задержаны бывшие сотрудники полиции: Евгений Бартоломей, Максим Кудрявцев, Александр Кунц и Алексей Бороздин. По версии следствия, в ночь исчезновения Наташи Кудрявцев и Бартоломей сбили ее на автомобиле, затем скрыли следы преступления и спрятали тело.

Показания главного свидетеля

Ключевым свидетелем стала Лилия Сенчукова, которая утверждала, что в ночь исчезновения находилась в машине, сбившей школьницу. По ее словам, она слышала удар, после чего мужчины якобы погрузили кого-то в багажник. Однако позже, в 2023 году, Сенчукова отказалась от своих показаний.

Алиби обвиняемых

Защита обвиняемых представила доказательства их алиби. По ее данным, Бартоломей находился на дежурстве, а Кудрявцев — в другом поселке. Технические данные, показания коллег и детализация звонков подтверждали их местонахождение.

В багажнике «Волги» не было найдено следов девочки, а обнаруженные волосы и кровь оказались животного происхождения.

Показания подруги Наташи

Единственным реальным свидетелем событий стала подруга Наташи, Анна Ануфриева. В декабре 2024 года она рассказала, что после вечера в клубе Наташа пошла домой одна и исчезла. Вся деревня поднялась на поиски, но никто не видел Наташу после того, как она ушла от подруги.

Решение суда

10 июня 2025 года суд признал Бартоломея виновным в превышении должностных полномочий, но освободил его от наказания из-за истечения срока давности. Кудрявцева признали виновным в причинении смерти по неосторожности из-за нарушения ПДД, однако и его также не наказали из-за истечения сроков давности. Оба обвиняемых вину не признали.

Сегодня, 3 сентября, пятый апелляционный суд в Новосибирске оставил без изменения приговор экс-полицейским Евгению Бартоломею и Максиму Кудрявцеву. Как сообщила адвокат одного из фигурантов Наталья Белоусова, они не согласны с решением суда и намерены обжаловать его.