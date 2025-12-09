Россияне обрушились с критикой на Ларису Долиной из-за истории с квартирой

Россияне крайне негативно высказываются о певице Ларисе Долиной и требуют от нее вернуть деньги покупательнице квартиры звезды. Собрались комментарии в соцсетях и на новостных сайтах.

Что случилось



История вокруг московской квартиры Ларисы Долиной началась ещё в прошлом году. В июне 2024-го артистка продала свою пятикомнатную квартиру в элитном жилом комплексе в Хамовниках предпринимательнице Полине Лурье. Сделка проходила в обычном порядке: были оформлены документы, переданы ключи и перечислены 112 миллионов рублей. Однако спустя несколько недель Долина заявила, что весь процесс проходил под давлением телефонных мошенников.

Когда артистка осознала, что стала жертвой сложной аферы, она обратилась в полицию и подала иск в Хамовнический районный суд с требованием признать сделку недействительной и вернуть ей квартиру. Свою позицию она обосновала тем, что подписывала договор в состоянии заблуждения.

Покупательница, напротив, настаивала, что действовала честно, заплатила полную стоимость квартиры и не имела отношения к каким-либо преступным схемам. Хамовнический суд встал на сторону певицы и вернул ей жильё. В итоге Лурье осталась и без квартиры, и без средств.

После этого началась долгая судебная цепочка: апелляция в Мосгорсуде, затем кассационная инстанция — все они подтвердили решение районного суда. Решение кассации было вынесено 27 ноября — как раз после этого дело получило резонанс.

Схема Долиной



В СМИ это явление уже получило собственное имя — «схема Долиной». Так называют ситуацию, когда пожилые или уязвимые владельцы недвижимости продают квартиры, а затем заявляют о давлении мошенников и добиваются отмены сделки. Юристы предупреждают: такие случаи подрывают доверие к сделкам купли-продажи, а риэлторы фиксируют рост тревоги среди покупателей.

Эта ситуация пугает россиян, и их недовольство выливается на певицу. Ведь с таким случаем может столкнуться любой — пенсионер продаёт квартиру, а потом заявляет, что сделал это под давлением. Тогда пожилой человек остаётся с жильём, а покупатель — без квартиры, но с ипотекой.

В официальном аккаунте певицы в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) у последних записей закрыты комментарии. Московский ресторан «Кафе Пушкинъ» отменил выступление Долиной на Новый год. Билеты на него стоили около 95 тысяч рублей. Отменился её концерт на Сахалине. А «Бургер Кинг» заявил, что временно отменил доставку еды к дому Долиной, пока деньги покупательнице её квартиры не будут возвращены.

В дзен-канале «Сиб.фм» читатели настроены более негативно. «Раз Долина утверждает, что у неё с головой не в порядке, может, отправить её полечиться в психлечебницу, чтобы пришла в себя?» — комментирует пользователь с ником Альберт.

«Сейчас из-за аферистки Кудельман (настоящая фамилия Долиной — прим. ред.) плохо тысячам покупателей квартир (семьи с детьми, молодожёны, бойцы СВО...), которые остались без крова над головой, с долгами, с ипотеками/кредитами, и которых такие же старухи-мошенницы по схеме аферистки оставили без квартир... Таких мразей, как Кудельман, не жалко, ибо именно ей, аферистке, никого не жалко», — считает некая Наталья.

«Непонятно, чего она до сих пор отмазывается, если её признают здоровой — значит, денежки вернуть придётся; если невменяемой — значит, карьере конец. Ну кто психически нездорового певца позовёт на сцену? Доигралась пенсионерка, похоже», — считает одна из читательниц новостного сайта в комментариях под материалом о том, что Долину проверили на вменяемость.

Даже появился мем: «Если кто-то закажет выступление Долиной на все новогодние праздники, а потом отменит оплату, ибо “был под воздействием мошенников”, то станет народным героем». В соцсетях звезду называют «Гринчем — похитителем новоселья», «Ларой — расхитительницей квартир» и даже первым в России окупасом. Этот термин в Испании означает человека, который самовольно занимает чужое жильё и отказывается его освобождать. Пользователи перефразируют её песни: «Похоже, главней всего не погода в доме, а деньги», «А всё, что кроме, легко уладить с помощью суда».

Пользователь Zodchiy на одном из новостных сайтов рассуждает более мудро: «Долина могла невероятно пропиариться на этой истории: как пострадавшая она могла бы провести благотворительный концерт — хотела бы привлечь внимание к проблеме мошенничества, а деньги, собранные, поделить с той покупательницей. Она бы и уважение заслужила, и никто бы в накладе не остался. А она предпочла путь старой жалкой мошенницы».