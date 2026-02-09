Аномально тёплая погода +1 градус идёт в Новосибирск

В Новосибирск идёт аномально тёплый фронт: температура воздуха поднимется до +1 °C, ожидаются осадки в виде ливневого снега. Сиб.фм собрал точный прогноз погоды на ближайшие дни.

В Новосибирске на ближайшие дни прогнозируется аномально тёплая для февраля погода. По данным Яндекс.Погоды, завтра, 10 февраля, температура воздуха поднимется до +2 °C, ожидаются осадки — ливневый снег с вероятностью 35 %. Влажность составит 87 %, ветер северо-западного направления — около 7 м/с.

Согласно прогнозу Гисметео, температура будет колебаться от −5 °C до +1 °C. Ветер южного направления со скоростью 3–4 м/с, с порывами до 11 м/с. Осадки составят до 2,9 мм, преимущественно во второй половине дня.

В среду, 11 февраля, ожидается похолодание: температура — от −9 °C до +1 °C, при этом сохраняется вероятность осадков в виде мокрого снега.

Метеорологи предупреждают, что сочетание тёплого воздуха и снега может создавать гололёдные участки на дорогах и тротуарах. Водителям рекомендуется быть внимательными, использовать зимние шины и соблюдать безопасную дистанцию, а пешеходам — избегать скользких участков.