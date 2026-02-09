82.76% -1.2
сегодня 16:46
общество

Бывший начальник новосибирских колоний стал первым вице-мэром Красноярска

Фото: Сиб.фм / 24.fsin.gov.ru
Андрей Попето, ранее руководивший ГУФСИН Новосибирской области и Красноярского края, назначен первым вице-мэром Красноярска. Об этом сообщили на сайте администрации Красноярска.

Андрей Попето, возглавлявший ранее Фонд капремонта многоквартирных домов Красноярского края, стал первым вице-мэром Красноярска.

Попето родился в Пермском крае, окончил Красноярскую государственную архитектурно-строительную академию и Красноярский государственный торгово-экономический институт. В 1998 году он начал службу в учреждениях УИН Красноярского края.

С 2007 года занимал должности первого заместителя главы ГУФСИН Красноярского края, а в 2015–2016 годах был первым заместителем начальника управления тылового обеспечения ФСИН России. В 2016 году возглавил тыловое обеспечение всего ведомства, а в декабре 2017-го стал начальником ГУФСИН Кемеровской области.

В сентябре 2019 года Попето возглавил ГУФСИН Новосибирской области, а в 2022 году — Красноярского края. Летом 2023-го он стал генеральным директором фонда капремонта Красноярского края, что вызвало протест части сотрудников фонда из-за отсутствия конкурса, предусмотренного законом.

Теперь Андрей Попето приступает к работе в администрации Красноярска в качестве первого вице-мэра, где будет курировать ключевые городские вопросы и проекты.

Александра Провоторова
журналист

Читайте в
