Экспозиция в честь 130-летия ЗСЖД открылась в выставочном центре истории ЗСЖД в Новосибирске

Экспозиция в честь 130-летия Западно-Сибирской железной дороги открылась в выставочном центре истории магистрали на ул. Дмитрия Шамшурина, 39. Представленные на ней уникальные предметы и документы эпохи конца XIX — начала XX века отражают историю становления магистрали.

Основное внимание уделено железнодорожникам – основателям города Новосибирска. На ней размещены портреты инженера-изыскателя и строителя железных дорог Николая Гарина-Михайловского, инженеров-путейцев Григория Будагова, Николая Тихомирова и других.

Посетители могут увидеть макет пролетной конструкции моста – копию музейного экспоната, который установлен в парке «Городское начало» на набережной Новосибирска. А также модель водонапорной башни, снабжавшей паровозы водой.

В честь юбилейной даты центр представил раритетные издания, которые связаны с созданием и становлением магистрали, различные предметы железнодорожников той эпохи.

К предстоящему в октябре 130-летию Западно-Сибирской магистрали Центр истории разрабатывает новые тематические выставки, которые отразят важнейшие периоды ее развития.