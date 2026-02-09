82.76% -1.2
сегодня 14:55
общество

Экспозиция в честь 130-летия ЗСЖД открылась в выставочном центре истории ЗСЖД в Новосибирске

Фото Западно-Сибирской железной дороги / опубликовано СИБ.ФМ
Экспозиция в честь 130-летия Западно-Сибирской железной дороги открылась в выставочном центре истории магистрали на ул. Дмитрия Шамшурина, 39. Представленные на ней уникальные предметы и документы эпохи конца XIX — начала XX века отражают историю становления магистрали.

Основное внимание уделено железнодорожникам – основателям города Новосибирска. На ней размещены портреты инженера-изыскателя и строителя железных дорог Николая Гарина-Михайловского, инженеров-путейцев Григория Будагова, Николая Тихомирова и других.

Посетители могут увидеть макет пролетной конструкции моста – копию музейного экспоната, который установлен в парке «Городское начало» на набережной Новосибирска. А также модель водонапорной башни, снабжавшей паровозы водой.

В честь юбилейной даты центр представил раритетные издания, которые связаны с созданием и становлением магистрали, различные предметы железнодорожников той эпохи.

К предстоящему в октябре 130-летию Западно-Сибирской магистрали Центр истории разрабатывает новые тематические выставки, которые отразят важнейшие периоды ее развития.

Галина Дидан
Журналист

