«Газпром нефть» установила долгосрочные цели в области экологии

Компания представила единую долгосрочную программу, объединяющую все экологические проекты и инициативы. Этот документ определяет общие принципы и устанавливает цели «Газпром нефти» в области охраны окружающей среды на всех этапах производственного цикла, начиная от разведки и добычи и заканчивая переработкой и реализацией нефтепродуктов.

Экологические цели организации структурированы по четырем основным направлениям: «Земля», «Воздух», «Вода» и «Живая среда», с горизонтом планирования до 2030-2035 годов.

Направление «Земля» фокусируется на достижении 100% переработки и обезвреживания промышленных отходов к 2030 году, что исключит их захоронение на полигонах. Также компания намерена увеличить переработку упаковочных материалов, используемых на ее объектах. Еще одной целью направления является обеспечение абсолютной надежности инфраструктуры, расположенной на вечномерзлых грунтах. Для этого компания создала специализированный центр компетенций по обустройству и эксплуатации объектов в криолитозоне.

В блоках «Вода» и «Воздух» компания ставит целью существенное снижение нагрузки на водные ресурсы и атмосферу. Планируется сократить удельные выбросы на 40% к 2035 году по сравнению с уровнем 2022 года. Ключевым фактором для достижения этой цели станет максимальное вовлечение попутного нефтяного газа (ПНГ) в полезное использование. Компания продолжает развивать газовую инфраструктуру, что позволяет поддерживать уровень утилизации ПНГ выше отраслевых стандартов – на уровне более 96%.

В отношении водных ресурсов организация внедряет принцип «нулевого сброса» загрязненных сточных вод для всех своих объектов. Компания усиливает контроль качества работы очистных сооружений и активно применяет передовые технологии водоочистки. Инновационная программа управления целостностью трубопроводов, использующая предиктивную аналитику и искусственный интеллект, призвана гарантировать надежность трубопроводной сети.

Четвертое стратегическое направление – «Живая среда» – охватывает обязательства компании по сохранению и восстановлению природных экосистем. Это включает в себя мониторинг флоры и фауны на арктическом шельфе и в районах новых активов. Компания будет проводить мониторинг биоразнообразия на всех новых проектах еще до начала их полномасштабной разработки, что позволит своевременно предпринять меры по минимизации воздействия на биосистемы. На эти задачи до 2035 года планируется инвестировать более 500 миллионов рублей.

Кроме того, «Газпром нефть» работает над формированием экологической культуры и ответственности среди своих сотрудников посредством образовательных и просветительских программ, а также экоинициатив. Компания активно развивает инфраструктуру для раздельного сбора отходов и продвигает модели ответственного отношения к окружающей среде. Волонтеры в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» совместно с экологами участвуют в проектах по очистке территорий, лесовосстановлению и озеленению.

Александр Дюков, председатель правления «Газпром нефти», подчеркнул: «Как одна из крупнейших российских компаний, мы осознаем свою высокую ответственность за сохранение окружающей среды и стремимся, чтобы наши подходы в сфере экологии становились отраслевыми стандартами. Три ключевых принципа, которые лежат в основе нашей долгосрочной экологической программы: снижение воздействия на окружающую среду, опережающее нормы регулирования, проактивное управление экологическими рисками, а также разработка и внедрение новых технологий и решений. Особое внимание мы уделяем изучению и сохранению уникальной экосистемы Арктической зоны Российской Федерации».

«Газпромнефть-Заполярье» реализует проекты на Крайнем Севере, уделяя внимание сохранению экосистемы региона и защите окружающей среды. На всех этапах реализации проектов применяются современные природосберегающие технологии. Среди таких решений – блочно-модульный подход, который сокращает площадь застройки, ускоряет сроки строительства и повышает экологичность проекта.

Владимир Крупеников, генеральный директор «Газпромнефть-Заполярья», отметил: «Реализуя крупные добычные проекты, большая часть которых расположена на Крайнем Севере, прежде всего мы заботимся о сохранении природного баланса. Мы развиваем технологии для экологичной и безопасной добычи, обустраиваем инфраструктуру с применением современных цифровых решений. Мы реализуем масштабные проекты по изучению биоразнообразия тайги Восточной Сибири, сохранению водных ресурсов и восстановлению лесного фонда. Сотрудники нашего предприятия разделяют экологические ценности и лично участвуют во многих инициативах – высаживают деревья, выходят на субботники, внедряют экопроекты. Наш системный подход помогает заботиться о природе и развивать экологическую культуру».

Предприятие уделяет большое внимание и изучению природы севера. В Восточной Сибири уже реализуется экологическая научно-исследовательская программа по мониторингу биоразнообразия. Ученые изучают флору и фауну в районе Чонской группы участков. По итогам четырехлетнего исследования впервые будет составлен атлас биоразнообразия с описанием экосистемы уникальной сибирской тайги. Эти данные помогут обеспечить экологически ответственною реализацию промышленных проектов в регионе.