Компания поставляла воду с превышением марганца в новосибирскую деревню Бурмистрово

Суд признал незаконным бездействие ресурсоснабжающей организации по контролю качества питьевой воды в деревне Бурмистрово Искитимского района. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Искитимский районный суд удовлетворил иск местного жителя, указавшего, что с 2017 года муниципальное унитарное предприятие игнорировало обязанности по обеспечению качества воды. Добыча велась без лицензии на недропользование, а необходимый контроль отсутствовал.

Исследования показали, что содержание марганца в воде превышало допустимые нормы в 6–8 раз. Суд установил, что организация не контролировала качество воды и не информировала жителей о соответствии санитарным нормам.

Решением суда действия предприятия признаны противоправными. Оно обязано проводить регулярный контроль воды из скважин согласно санитарным правилам и публиковать данные о качестве на сайте и информационных стендах.

Кроме того, с предприятия взыскана компенсация морального вреда в размере 2000 рублей. Первоначальный иск на 100 000 рублей суд не удовлетворил. Решение пока не вступило в законную силу.