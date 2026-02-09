Новосибирские ученые разработали приложение для снятия стресса за 30 секунд

Студенты и учёные Новосибирского государственного технического университета НЭТИ создали мобильное приложение «Подзарядка», которое помогает снизить уровень стресса за 30 секунд. Разработка основана на научно подтверждённых психологических методиках и использует элементы искусственного интеллекта, сообщили в пресс-службе вуза.

Идея проекта появилась на фоне роста стресса среди россиян. Магистрантка Елена Дубровских провела опрос более 150 человек в возрасте от 25 до 55 лет. Результаты показали, что чаще всего источниками напряжения становятся личные проблемы, состояние здоровья, потеря дохода и конфликты на работе, которые со временем перерастают в хронический стресс.

Как поясняют разработчики, ИИ-чат-бот анализирует запрос пользователя и предлагает оценить силу испытываемых эмоций. После этого система автоматически подбирает короткую практику длительностью около 30 секунд — например, дыхательное упражнение для быстрого снятия напряжения.

В приложении также предусмотрена система «красных флагов» для выявления кризисных состояний, библиотека практик с аудио- и видеосопровождением, трекер настроения и раздел с личной статистикой. Для работы используются проверенные подходы, включая Mindful Self-Compassion, терапию Пола Гилберта, телесно-ориентированные техники и дыхательную гимнастику Стрельниковой.

В настоящее время чат-бот с более чем 50 сценариями проходит закрытое тестирование в мессенджере. После доработки разработчики планируют запустить открытое фокус-тестирование, а в дальнейшем — платную подписку для Android, выход на маркетплейсы и B2B-рынок для поддержки ментального здоровья сотрудников компаний.