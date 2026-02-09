82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
10 февраля, 07:17
пробки
3/10
погода
-5°C
курсы валют
usd 77.65 | eur 92.01
82.76% -1.2
сегодня
10 февраля, 07:17
пробки
3/10
погода
-5°C
курсы валют
usd 77.65 | eur 92.01
вчера 21:51
проиcшествия

Сильнейшая авария с четырьмя автомобилями произошла в Новосибирске

Фото: Сиб.фм / Госавтоинспекция Новосибирской области
Подпишитесь на Telegram-канал

Вечером 9 февраля в Кировском районе Новосибирска произошло крупное ДТП, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

На улице Ватутина столкнулись четыре автомобиля. По предварительным данным, водитель «Лады» 1994 года рождения, двигаясь со стороны улицы Тульская, на перекрестке с улицей Немировича-Данченко выехал на встречную полосу. В результате он столкнулся с «Опелем» под управлением мужчины 1985 года рождения, после чего «Лада» столкнулась с «Тойотой» водителя 2003 года рождения, а та, в свою очередь, — с «Маздой», которой управлял мужчина 1986 года рождения.

В результате аварии пострадал водитель «Лады», 32-летний мужчина доставлен в больницу, его состояние уточняется.

Пользователи 2ГИС также сообщили о ДТП, оставив несколько отметок на месте происшествия. Сейчас на месте работают сотрудники ДПС, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.