Сильнейшая авария с четырьмя автомобилями произошла в Новосибирске

Вечером 9 февраля в Кировском районе Новосибирска произошло крупное ДТП, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

На улице Ватутина столкнулись четыре автомобиля. По предварительным данным, водитель «Лады» 1994 года рождения, двигаясь со стороны улицы Тульская, на перекрестке с улицей Немировича-Данченко выехал на встречную полосу. В результате он столкнулся с «Опелем» под управлением мужчины 1985 года рождения, после чего «Лада» столкнулась с «Тойотой» водителя 2003 года рождения, а та, в свою очередь, — с «Маздой», которой управлял мужчина 1986 года рождения.

В результате аварии пострадал водитель «Лады», 32-летний мужчина доставлен в больницу, его состояние уточняется.

Пользователи 2ГИС также сообщили о ДТП, оставив несколько отметок на месте происшествия. Сейчас на месте работают сотрудники ДПС, устанавливаются все обстоятельства случившегося.