В Новосибирске 13-летняя девочка выпала из автобуса

В Новосибирске утром 9 февраля произошёл инцидент с участием пассажирского транспорта. На Красном проспекте девочка выпала из движущегося автобуса.

По предварительным данным, водитель отъезжал от остановки в сторону улицы Достоевского и не закрыл дверь. В результате 12-летняя школьница потеряла равновесие и упала на проезжую часть. Пострадавшую доставили в медицинское учреждение.

Позже в региональном управлении Следственного комитета сообщили, что угрозы жизни и здоровью ребёнка нет.

В настоящее время сотрудники СК проводят доследственную проверку. Устанавливаются все обстоятельства происшествия, а также даётся оценка действиям водителя маршрутного транспорта с точки зрения соблюдения требований при перевозке пассажиров. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Собственную проверку начала и прокуратура Заельцовского района. Надзорное ведомство оценит соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения и пассажирских перевозках, а также действия перевозчика и ответственных должностных лиц.