В Новосибирске авиакомпанию S7 оштрафовали на 45 тысяч за овербукинг

Новосибирскую авиакомпанию S7 повторно привлекли к административной ответственности за овербукинг и оштрафовали на 45 тысяч рублей.

Авиакомпанию S7 вновь оштрафовали за нарушение прав пассажиров, связанное с овербукингом. Как сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, перевозчика привлекли к административной ответственности и назначили штраф в размере 45 тысяч рублей.

Поводом для вмешательства надзорного ведомства стали инциденты, произошедшие в новосибирском аэропорту Толмачёво в августе и ноябре 2025 года. Тогда 28 пассажирам, следовавшим рейсами в Красноярск, Тюмень и Санкт-Петербург, было отказано в перевозке.

Причиной отказа стало превышение количества зарегистрированных пассажиров над числом мест на борту воздушных судов. В прокуратуре подчеркнули, что подобные действия нарушают требования законодательства о защите прав потребителей и воздушных перевозках.

Александра Провоторова
журналист

