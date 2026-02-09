82.76% -1.2
вчера 21:20
общество

В Новосибирске продают редкую 130-летнюю «Капитанскую дочку» Пушкина

Фото: Сиб.фм / Авито
В Новосибирске на «Авито» появилось антикварное издание романа Александра Пушкина «Капитанская дочка», сообщают «МК». Книга вышла в 1891 году московским издательством В. Г. Готье.

Издание входит в ограниченный тираж — всего напечатано 1100 экземпляров. На продажу выставлен номер 890. Книга выполнена на веленевой бумаге, считавшейся в XIX веке премиальным материалом и применявшейся для лучших публикаций того времени.

Хотя книга была в употреблении, она сохранилась в хорошем состоянии: страницы и иллюстрации полностью сохранены.

Эксперты отмечают, что редкость тиража, качество бумаги и аккуратное оформление делают экземпляр особенно ценным. Книга может привлечь внимание как коллекционеров, так и любителей русской классики.

Игорь Кириченко
Журналист

