В Новосибирске пьяный посетитель кафе на Петухова устроил стрельбу из пистолета

За последние три дня сотрудники Агентства Безопасности ГВАРДИЯ пресекли в Новосибирске 28 попыток хищения и 59 нарушений общественного порядка.

7 февраля около 09:25 в кафе на улице Петухова сработала тревожная кнопка. Мужчина в стадии алкогольного опьянения выстрелил из пистолета в потолок несколько раз, после чего угрожал посетителям заведения, демонстрируя оружие. На место прибыли бойцы ГБР ГВАРДИИ и Росгвардии. Нарушителя задержали и доставили в отдел полиции «Кировский».

Ранее в тот же день, в ночном баре на улице Есенина бойцы ГБР вывели из заведения 50-летнего нетрезвого посетителя, мешавшего работе персонала. На улице один из гостей заведения попытался выяснить причину задержания, разговор перерос в конфликт. Мужчину задержали и передали в отдел полиции №5.

8 февраля в 07:02 тревожная кнопка сработала в баре на улице Кропоткина. Посетитель, находившийся в состоянии опьянения, разбил пивной бутылкой оконное стекло. Его задержала прибывшая на место ГБР-77 и передала полиции. Администрация заведения заявила в полицию о возмещении ущерба.

В тот же день в 12:21 в магазине на улице Плановая гвардейцы задержали 17-летнюю девушку, подозреваемую в серии краж за последние два месяца. По данным полиции, она похитила энергетические напитки, шоколад, стиральный порошок и косметику на общую сумму 9 тысяч рублей. Девушку передали в полицию для привлечения к уголовной ответственности.

Спустя два часа в кафе на улице Гурьевской бойцы ГБР-74 и 82 Агентства Безопасности ГВАРДИЯ задержали 17-летнего подростка, распивавшего алкоголь в компании 20-летней подруги. Несовершеннолетнего доставили в Октябрьский районный отдел внутренних дел.