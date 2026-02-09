82.76% -1.2
вчера 20:00
общество

В Новосибирске собираются расширить трамвайную линию в Дзержинском районе

Фото: Сиб.фм
В мэрии Новосибирска начали подготовку масштабного проекта по расширению проспекта Дзержинского.

Речь идёт об участке от улицы Ползунова до городской границы. Информацию об этом опубликовал телеграм-канал «Обитаемый город | SibNOVOВ».

Согласно предварительным планам, проспект собираются расширить до четырёх полос движения. Проектом предусмотрено обустройство велодорожек, при этом трамвайную линию планируют сохранить в центральной части проезжей части. Остановочные платформы намерены сделать приподнятыми и оборудовать защитными ограждениями.

В дальнейшем власти рассматривают возможность продления трамвайной линии до станции метро «Берёзовая роща». Также предполагается внедрение интеллектуальной системы управления светофорами с приоритетом для трамвайного движения.

Для реализации проекта потребуется выкуп порядка 120 земельных участков, на которых расположены частные жилые дома и коммерческие объекты. Общий объём финансирования оценивается в миллиарды рублей, при этом основную часть средств планируется привлечь из федерального бюджета.

