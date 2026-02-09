82.76% -1.2
сегодня 15:20
общество

В Новосибирске водитель автобуса признан виновным в гибели пассажирки

Фото: Сиб.фм / Freepik
Калининский районный суд признал Терпугова Д.Н. виновным в смерти пассажирки, выпавшей из автобуса на улице Богдана Хмельницкого в апреле 2025 года.

Суд установил, что 4 апреля 2025 года Терпугов, управляя пассажирским автобусом «НЕФАЗ», допустил падение женщины на проезжую часть. От полученных травм потерпевшая скончалась.

Ему назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении и лишение права управлять транспортными средствами сроком на 1 год 6 месяцев.

Гражданские иски удовлетворены: Терпугов должен выплатить четырем потерпевшим более 300 тыс. рублей материального ущерба и 2,8 млн рублей компенсации морального вреда.

Приговор в законную силу пока не вступил.

0
Александра Провоторова
журналист

