В Новосибирской области произошёл разлив нефтепродуктов на станции Тебисская

В Новосибирской области зафиксирован разлив нефтепродуктов на железной дороге. По предварительным данным, пострадавших нет, последствия инцидента ликвидируют специалисты. Об этом сообщили на оперативном совещании с губернатором Новосибирской области.

Разлив нефтепродуктов произошёл в Новосибирской области на железнодорожной станции Тебисская в Чановском районе. Утечку обнаружили в составе, перевозившем нефтепродукты.

О происшествии сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Новосибирской области Евгений Лебедев на оперативном совещании. По его словам, в результате инцидента никто не пострадал.

По предварительной информации, причиной стала течь в железнодорожном составе. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы, которые начали работы по локализации и ликвидации последствий разлива. Объём разлившихся нефтепродуктов уточняется, ситуация находится под контролем специалистов.