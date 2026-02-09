82.76% -1.2
сегодня 15:59
общество проиcшествия

В Новосибирской области произошёл разлив нефтепродуктов на станции Тебисская

Фото: Сиб.фм / Freepik
В Новосибирской области зафиксирован разлив нефтепродуктов на железной дороге. По предварительным данным, пострадавших нет, последствия инцидента ликвидируют специалисты. Об этом сообщили на оперативном совещании с губернатором Новосибирской области.

Разлив нефтепродуктов произошёл в Новосибирской области на железнодорожной станции Тебисская в Чановском районе. Утечку обнаружили в составе, перевозившем нефтепродукты.

О происшествии сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Новосибирской области Евгений Лебедев на оперативном совещании. По его словам, в результате инцидента никто не пострадал.

По предварительной информации, причиной стала течь в железнодорожном составе. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы, которые начали работы по локализации и ликвидации последствий разлива. Объём разлившихся нефтепродуктов уточняется, ситуация находится под контролем специалистов.

Александра Провоторова
журналист

