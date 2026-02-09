82.76% -1.2
сегодня
10 февраля, 07:18
пробки
3/10
погода
-5°C
курсы валют
usd 77.65 | eur 92.01
вчера 20:42
общество

В Новосибирской области выросло число заболевших ОРВИ

Фото: Сиб.фм / АиФ-Новосибирск
В Новосибирской области за период со 2 по 6 февраля зафиксирован сезонный рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, показатель увеличился на 15 процентов.

При этом число случаев гриппа, напротив, снизилось. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость сократилась на 9,7 процента.

Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в Новосибирске. На областной центр приходится 61,3 процента от общего числа случаев по региону.

Специалисты напоминают, что наиболее эффективной мерой профилактики гриппа остаётся вакцинация. Также рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать медицинские маски при контакте с больными, регулярно проветривать помещения и проводить влажную уборку, а также придерживаться здорового образа жизни.

При появлении первых симптомов заболевания медики советуют остаться дома и своевременно обратиться за медицинской помощью.

