В Новосибирской области выросло число заболевших ОРВИ

В Новосибирской области за период со 2 по 6 февраля зафиксирован сезонный рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, показатель увеличился на 15 процентов.

При этом число случаев гриппа, напротив, снизилось. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость сократилась на 9,7 процента.

Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в Новосибирске. На областной центр приходится 61,3 процента от общего числа случаев по региону.

Специалисты напоминают, что наиболее эффективной мерой профилактики гриппа остаётся вакцинация. Также рекомендуется соблюдать правила личной гигиены, использовать медицинские маски при контакте с больными, регулярно проветривать помещения и проводить влажную уборку, а также придерживаться здорового образа жизни.

При появлении первых симптомов заболевания медики советуют остаться дома и своевременно обратиться за медицинской помощью.