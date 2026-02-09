В ТРЦ Новосибирска подростки избивают посетителей группами

Телеграм-канал «Анонимный Новосибирск» сообщил о серии избиений в одном из торговых центров города.

Подписчики отмечают, что на четвёртом этаже ТРЦ «Сан Сити» регулярно собираются группы подростков, которые проявляют агрессию к посетителям. По словам очевидцев, в компании находятся ребята примерно от 10 до 20 лет, в том числе из разных районов левого берега.

По рассказам свидетелей, подростки выбирают людей с «нестандартной внешностью или стилем» и приглашают их «поговорить» в туалет, уверяя, что ничего не произойдёт. После этого пострадавших, независимо от согласия, выводят через служебный выход на улицу и избивают группой. Нападающие делятся по принципу: юноши против юношей, девушки против девушек.

Посетители утверждают, что администрация торгового центра либо не способна, либо не предпринимает достаточных мер, поскольку подобные инциденты уже происходили, но «банды» остаются безнаказанными.