сегодня
10 февраля, 07:18
пробки
3/10
погода
-5°C
курсы валют
usd 77.65 | eur 92.01
вчера 22:30
проиcшествия

В ТРЦ Новосибирска подростки избивают посетителей группами

Фото: Сиб.фм / «Анонимный Новосибирск»
Телеграм-канал «Анонимный Новосибирск» сообщил о серии избиений в одном из торговых центров города.

Подписчики отмечают, что на четвёртом этаже ТРЦ «Сан Сити» регулярно собираются группы подростков, которые проявляют агрессию к посетителям. По словам очевидцев, в компании находятся ребята примерно от 10 до 20 лет, в том числе из разных районов левого берега.

По рассказам свидетелей, подростки выбирают людей с «нестандартной внешностью или стилем» и приглашают их «поговорить» в туалет, уверяя, что ничего не произойдёт. После этого пострадавших, независимо от согласия, выводят через служебный выход на улицу и избивают группой. Нападающие делятся по принципу: юноши против юношей, девушки против девушек.

Посетители утверждают, что администрация торгового центра либо не способна, либо не предпринимает достаточных мер, поскольку подобные инциденты уже происходили, но «банды» остаются безнаказанными.

Игорь Кириченко
Журналист

