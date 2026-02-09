За трое суток с улиц Новосибирска вывезли свыше 80 тысяч кубометров снега

Коммунальные службы за три дня вывезли более 80 тысяч кубометров снега. В работах ежедневно участвовали сотни единиц техники и дорожных рабочих. Об этом сообщили в мэрии города.

За последние трое суток городские службы вывезли более 80 тысяч кубометров снега, что эквивалентно примерно 5 534 рейсам самосвалов. Дополнительно с помощью роторной техники было убрано свыше 29 тысяч кубометров снежных масс.

В расчистке улиц были задействованы от 560 до 602 единиц специализированной техники, а также от 196 до 308 дорожных рабочих.

За этот период коммунальные службы очистили и обслужили значительные участки городской инфраструктуры. В частности, было подметено 5 359 километров дорог и тротуаров, обработано противогололёдными материалами 2 522 километра улично-дорожной сети и выполнено грейдирование 840 километров дорог.

Кроме того, специалисты привели в порядок городские объекты: очищены 1 362 парковки, островка безопасности, заездных кармана и въезда-выезда, 681 пешеходный переход, 668 остановок общественного транспорта, 186 лестниц, 111 дорожных знаков и три сквера.

Для предотвращения гололёда использовано более 1,3 тонны противогололёдных материалов.