Житель Новосибирска обвиняется в истязании супруги и ребёнка

Следственный комитет завершил расследование дела о систематическом насилии мужа над супругой и ребёнком в Новосибирске. Женщина терпела унижения и побои более 25 лет, хотя в социальных сетях её муж демонстрировал богатую жизнь. Об этом сообщает АиФ-Новосибирск.

В ходе расследования установлено, что 48-летний фигурант систематически подвергал супругу и ребёнка физическому и психологическому насилию. Против него возбуждено уголовное дело по статьям «истязание» и «умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предметов, используемых как оружие».

Женщина обратилась в правоохранительные органы только после долгих лет страданий. Следствие выяснило, что вторая семья мужчины также находилась в аналогичной опасной ситуации.

Несмотря на демонстрацию в соцсетях дорогих автомобилей, путешествий и роскошного образа жизни, реальное положение дел в семье оставалось скрытым.

По просьбе потерпевшей судебный процесс может проходить с ограничением доступа СМИ, чтобы защитить её и ребёнка. Женщина отказалась давать подробные комментарии, опасаясь за безопасность себя и ребёнка.