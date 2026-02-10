Аномальное потепление ожидается в Новосибирске на Масленицу

В Новосибирске на Масленицу ожидается аномальное потепление, судя по прогнозу.

На выходных, 14–15 февраля, дневная температура будет около −7...−9 °C, что выше обычных февральских показателей, а ночная — −14...−18 °C.

Погода преимущественно облачная, без значительных осадков. Ветер южного направления, порывы достигают 7–9 м/с, что добавляет ощущения тепла.

Ранее в середине недели возможны осадки в виде снега и дождя при небольшой положительной температуре: 11–12 февраля столбик термометра может подняться до +1...+2 °C днём.

В целом, Масленичная неделя в этом году принесёт сравнительно мягкую и ветреную погоду для Новосибирска.