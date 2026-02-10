82.76% -1.2
вчера 21:00
проиcшествия

Бездомная собака напала на женщину под Новосибирском

Фото: Сиб.фм / Пресс-служба Государственной думы
В Искитиме произошёл инцидент с участием бездомной собаки, которая напала на местную жительницу.

Как рассказала пострадавшая в городских сообществах, нападение случилось утром 9 февраля в районе дома на Индустриальном, 25.

Женщина описывает пса как рыжую крупную собаку без породы. По её словам, животное разорвало куртку и оставило синяк, однако серьёзных травм удалось избежать. «Каждый будний день я прохожу этой дорогой с ребёнком в сад. Сегодня была одна, повезло», — отметила пострадавшая. По её наблюдениям, собака не проявляла агрессии до момента нападения.

Случай вызвал внимание СУ СК и прокуратуры. Ведомства проведут проверку, чтобы установить причины нападения и оценить, насколько эффективно администрация города занимается отловом бездомных животных.

