Должник из Кузбасса закопал машину, чтобы скрыть долг, но приставы нашли её

В Кузбассе судебные приставы нашли и откопали автомобиль должника, который пытался скрыть его от взыскания. Об этом пишет vse24.ru.

Как сообщили в областном УФССП, житель Топок накопил долг в 1,5 миллиона рублей и всеми способами пытался избежать исполнения обязательств.

Силовики выяснили, что мужчина владеет Nissan Almera 2013 года выпуска, но найти машину не удавалось. Выяснилось, что должник сознательно спрятал автомобиль под слоем снега, надеясь, что это защитит его от конфискации.

Приставы, вооружившись лопатами, откопали иномарку. Теперь машину передадут на аукцион, а вырученные средства будут направлены на погашение задолженности.