вчера 20:40
общество

Екатерина Мизулина прокомментировала блокировку Telegram в России

Фото: Сиб.фм / телеграм-канал Екатерины Мизулиной
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина прокомментировала сообщения о возможных ограничениях в работе мессенджера Telegram на территории России. Ее заявление прозвучало на фоне информации о решении Роскомнадзора замедлить скорость сервиса.

«Символично, что сегодня всемирный день безопасного интернета. Праздник, так сказать. Это подарок что ли? Моя позиция не изменилась», — написала она в личном телеграм-канале.

О принятом решении 10 февраля сообщил РБК со ссылкой на источник в IT-индустрии и двух собеседников в профильных ведомствах. По данным издания, инициатива по ограничению работы мессенджера была одобрена на уровне соответствующих государственных структур и уже находится в стадии подготовки к реализации.

При этом конкретные сроки введения ограничений, а также формат и масштаб возможного замедления Telegram официально не раскрываются. В профильных ведомствах пока воздерживаются от детальных комментариев.

Игорь Кириченко
Журналист

