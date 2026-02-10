Экс-депутат новосибирского горсовета Бурмистров возглавил информационное направление правительства Хакасии

Бывший депутат Новосибирского горсовета от КПРФ Александр Бурмистров переехал в Хакасию и теперь отвечает за информационную политику правительства республики в команде губернатора Валентина Коновалова. Об этом Бурмистров в разговоре с журналистом Сиб.фм.

«Пока живу здесь с семьёй, с дочкой, с женой, работаю в правительстве, в аппарате правительства, отвечаю за информационную политику правительства республики — главы и правительства. Работа интересная, насыщенная. Я очень доволен тем, что каждый день не похож на предыдущий. С большой мотивацией и вовлечённостью работаю, не сомневаюсь нисколько» , — поделился Александр Бурмистров.

Александр Бурмистров ранее неоднократно работал в команде хакасского губернатора.