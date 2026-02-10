Экс-главе миграционного отдела МВД Пилиповичу дали 5 лет общего за взятки от гастарбайтеров

Ордынский районный суд Новосибирской области 9 февраля 2026 года рассмотрел уголовное дело о незаконной организации пребывания иностранных граждан.

Фигурантами стали бывший начальник отделения по вопросам миграции МО МВД России «Ордынский» Сергей Пилипович и еще несколько участников организованной группы. Суд установил, что обвиняемые умышленно создавали условия для незаконного нахождения мигрантов на территории России, действуя в обход требований миграционного законодательства.

Следствием установлено, что Пилипович, используя служебное положение, обеспечивал покровительство незаконному пребыванию иностранных граждан в интересах организованной группы. Кроме того, он получил денежные взятки от соучастников за совершение действий, способствующих нарушению миграционных правил. Противоправная деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ России по Новосибирской области.

Суд признал Сергея Пилиповича виновным и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима, штрафа в размере 700 тысяч рублей, а также запрета занимать должности на государственной службе в системе МВД сроком на четыре года. Остальные фигуранты дела признаны виновными в организации незаконной миграции и получили условные сроки лишения свободы с испытательными сроками и штрафами от 50 до 100 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.