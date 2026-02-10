«Газпромнефть-СМ» полностью перешла на цифровую маркировку продукции «Честный знак»

«Газпромнефть – смазочные материалы» завершила внедрение государственной системы цифровой маркировки продукции «Честный знак» на своих производственных площадках. Теперь любая производимая компанией канистра или бочка автомобильных масел получает уникальное цифровое удостоверение подлинности в виде QR-кода, что позволяет отследить ее перемещение по территории России на всех этапах.

Компания входила в пилотную группу национального проекта цифрового контроля качества, реализуемого Министерством промышленности и торговли Российской Федерации. Опыт лег в основу отраслевых стандартов для всех производителей смазочных материалов.

«Наработки компании по определению подлинности продукции позволят повысить уровень безопасности покупателей и существенно снизить количество некачественных аналогов», – считает министр промышленности и торговли Омской области Андрей Посаженников.

При этом в компании с 2019 года работала собственная система проверки качества и защиты подлинности продукции. Сейчас ее интегрировали в общегосударственную цифровую экосистему «Честный знак».

«Доверие потребителей – важнейший приоритет для нас . Поэтому в интересах наших клиентов мы совершенствуем рецептуры масел и разрабатываем новые эффективные виды продукции, расширяем ассортимент и обеспечиваем бескомпромиссный и тщательный контроль качества», – подчеркнул генеральный директор «Газпромнефть-СМ» Анатолий Скоромец.

В прошлом году производитель моторных масел и один из крупнейших российских автодилеров – РОЛЬФ – запустили федеральную сеть станций техобслуживания автомобилей. Одна из станций заработала в Новосибирске. Всего в рамках соглашения, подписанного на Петербургском международном экономическом форуме-2025, планируется открыть порядка 100 точек в разных городах России. Проект направлен на создание доступного профессионального сервиса для автовладельцев на всей территории страны и повышение уровня безопасности на дорогах.

Напомним, ранее сообщалось, что в Новосибирск поступит инновационный антифриз «Газпромнефть-СМ» для китайских автомобилей.