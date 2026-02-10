Главный строитель России выступил на форуме в Новосибирске

В новосибирском МВК «Экспоцентр» 10 февраля начала работу международная форум-выставка «Сибирская строительная неделя», которая продлится до 13 февраля. В открытии мероприятия принял участие президент Российского союза строителей Владимир Яковлев. Об этом сообщает АиФ-Новосибирск.

Выступая на церемонии открытия, Владимир Яковлев отметил, что строительная отрасль остаётся локомотивом экономики, несмотря на существующие сложности. По его словам, развитие строительства напрямую влияет на экономическое развитие территорий, а ежегодная выставка в Новосибирске служит важной площадкой для подведения итогов и обсуждения дальнейших шагов отрасли.

Также в открытии форума принял участие губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Он подчеркнул, что ключевая ценность «Сибирской строительной недели» заключается в обмене практическим опытом между специалистами, которые делятся реальными наработками и профессиональными решениями.

В рамках форума запланированы деловые сессии, презентации проектов и обсуждение актуальных вопросов развития строительной отрасли.