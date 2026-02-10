«Ингосстрах» не выплатит компенсацию семье погибшего новосибирца в теракте в «Крокус Сити Холл»

Родственники пострадавших и погибших в «Крокус Сити Холл» проиграли иск к СПАО «Ингосстрах» о выплате компенсаций по страховому случаю. Концертный зал, хоть и был застрахован, но теракт страховым случаем не является. Это следует из решения Замоскворецкого районного суда Москвы, которое есть в распоряжении Сиб.фм.

Коллективный иск к «Ингосстрах» подавали 98 человек, сумма исковых требований составила 382 миллиона рублей. Ответчик заявил, что страховой случай так и не наступил, и суд полностью отказал в удовлетворении требований.

Как сообщила Сиб.фм сестра погибшего в «Крокус Сити Холл» Григория Будько Ульяна, от государства дочери Григория было выплачено 3 миллиона рублей. Гуманитарная организация «Красный Крест» выплатила Ульяне 300 тысяч рублей в качестве компенсации за памятник брату.

