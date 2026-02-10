Новосибирск накроет опасный шторм с метелью и резким похолоданием

По информации Западно-Сибирского гидрометцентра и МЧС России, 11 февраля и ночью 12 февраля ожидается ухудшение погоды.

В регионе прогнозируют дождь и мокрый снег, который затем перейдёт в обычный снег. Осадки местами будут сильными, возможна метель и резкое снижение видимости. Ветер усилится до 17–22 метров в секунду, порывы могут превышать 25 метров.

На дорогах вероятны сильная гололедица и образование снежных заносов.

В ночь на 12 февраля ожидается резкое понижение температуры. Днём 12 февраля в Новосибирске прогнозируют от минус 12 до минус 14 градусов.