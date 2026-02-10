Новосибирские ученые разработали сенсор для раннего выявления рака

В Новосибирске разработали новое устройство для выявления онкологических заболеваний на ранних стадиях.

Над проектом работали ученые Новосибирского государственного университета совместно со специалистами институтов Сибирского отделения РАН. Как сообщили в Минобрнауки России, разработка представляет собой оптический сенсор на основе терагерцовых наноантенн, предназначенный для обнаружения специфического биомаркера рака.

Ученые поясняют, что при ряде онкологических заболеваний в клетках появляются особые маркеры, являющиеся зеркальными формами молекулы 2-гидроксиглутарата. Раннее выявление такого биомаркера и определение его концентрации в организме играет ключевую роль при выборе тактики лечения и повышении эффективности терапии. В отличие от существующих методов, которые часто отличаются высокой стоимостью и сложностью, новая технология потенциально может быть более доступной.

Разработчики отмечают, что чувствительность сенсора к биомаркеру L-2-гидроксиглутарат уже подтверждена в лабораторных экспериментах. Испытания проводились с использованием метода импульсной терагерцовой спектроскопии. По словам одного из авторов разработки Назара Николаева, устройство может помочь выявлять онкологические заболевания на ранних стадиях и начинать лечение своевременно.

В настоящее время исследователи работают над усовершенствованной конструкцией сенсора. Планируется использовать цельную металлическую поверхность с наноразмерными щелями, что, по ожиданиям ученых, позволит снизить измерительные шумы и повысить достоверность результатов. В случае успеха следующим этапом станут исследования образцов сыворотки крови, что приблизит технологию к практическому применению.