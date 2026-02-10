82.76% -1.2
вчера 23:30
общество

Новосибирский госуниверситет оштрафовали за снос школы вопреки судебному запрету

Фото: Сиб.фм / freepik.com
Новосибирский областной суд признал Новосибирский государственный университет виновным в нарушении судебного запрета на снос здания физматшколы.

В ноябре 2024 года по заявлению председателя областного отделения ВООПИиК Натальи Шаминой суд ввёл обеспечительные меры и запретил демонтаж здания на улице Ляпунова, 3.

Шамина лично уведомила руководство вуза о запрете, однако уже на следующий день снос начался. К моменту получения судебного определения по почте здание было полностью разобрано.

В феврале суд отклонил аргументы НГУ о том, что срок исполнения запрета начинается с момента получения документов по почте. Суд установил, что обязанность прекратить работы возникла сразу после личного уведомления. Начало сноса признано умышленным нарушением с необратимыми последствиями. Университет оштрафован на 25 тысяч рублей.

Игорь Кириченко
Журналист

