Новосибирский рыбак поймал редкую щуку весом более 8 килограмм в реке Иня

Житель Новосибирска под ником Zorold поделился на форуме Fishingsib.ru историей необычной зимней рыбалки: ему удалось выловить щуку весом 8,4 кг в реке Иня, где такие трофеи встречаются крайне редко.

Рыбак рассказал, что в последние годы ему попадались в основном лещ и ерш, и он давно не ловил крупных хищниц. Вспомнив о заброшенных жерлицах в гараже, он решил отправиться на старое проверенное место на Ине, где не был уже 10 лет.

Вытащить щуку оказалось непросто: лунка была всего 130 мм. Zorold отмечает, что справился «с божьей помощью». Этот улов стал для него редкой удачей и поводом для гордости среди местных рыболовов.