82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
11 февраля, 01:31
пробки
1/10
погода
+0.9°C
курсы валют
usd 77.20 | eur 91.94
82.76% -1.2
сегодня
11 февраля, 01:31
пробки
1/10
погода
+0.9°C
курсы валют
usd 77.20 | eur 91.94
вчера 16:40
общество

Новосибирский рыбак поймал редкую щуку весом более 8 килограмм в реке Иня

Фото: Сиб.фм / fishingsib.ru
Подпишитесь на Telegram-канал

Житель Новосибирска под ником Zorold поделился на форуме Fishingsib.ru историей необычной зимней рыбалки: ему удалось выловить щуку весом 8,4 кг в реке Иня, где такие трофеи встречаются крайне редко.

Рыбак рассказал, что в последние годы ему попадались в основном лещ и ерш, и он давно не ловил крупных хищниц. Вспомнив о заброшенных жерлицах в гараже, он решил отправиться на старое проверенное место на Ине, где не был уже 10 лет.

Вытащить щуку оказалось непросто: лунка была всего 130 мм. Zorold отмечает, что справился «с божьей помощью». Этот улов стал для него редкой удачей и поводом для гордости среди местных рыболовов.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Александра Провоторова
журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.