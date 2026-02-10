82.76% -1.2
сегодня
11 февраля, 01:31
вчера 19:00
общество

Новосибирскую область признали лидером по цифровизации на востоке России

Фото: Сиб.фм / freepik.com
Цифровая экосистема МТС проанализировала интерес бизнеса и государственных организаций Новосибирской области к цифровым решениям и определила наиболее востребованные направления по итогам 2025 года.

Согласно исследованию, наибольший объем инвестиций компании региона направили в облачные технологии и системы видеонаблюдения.

По данным МТС, по вложениям в облачные сервисы новосибирский бизнес опередил не только другие регионы Сибири, но и всю восточную часть России. В компании отметили, что в ответ на растущий спрос со стороны сибирских клиентов MWS Cloud более чем в три раза увеличила емкость дата-центра в Новосибирске.

Высокие показатели зафиксированы и в сфере видеонаблюдения. По объему инвестиций в такие решения Новосибирская область заняла первое место в восточной части страны и третье по России, уступив только Москве и Нижегородской области. При этом в 2025 году компании региона вложили в видеонаблюдение в полтора раза больше средств, чем годом ранее.

В МТС отмечают, что Новосибирская область остается одним из лидеров по спросу на цифровые сервисы среди бизнеса и госсектора. Рост инвестиций в облачные сервисы, интеллектуальное видеонаблюдение и решения интернета вещей связан в том числе с усилением киберугроз и необходимостью перехода на отечественные технологии, обеспечивающие устойчивость и безопасность данных.

Уровень цифровизации регионального бизнеса оценивался по степени проникновения цифровых услуг МТС. В рамках исследования сравнивались объемы инвестиций компаний Новосибирской области в облачные сервисы, IoT-решения и интеллектуальное видеонаблюдение в 2024–2025 годах.

Игорь Кириченко
Журналист

