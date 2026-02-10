82.76% -1.2
Прокурор Бучман заявил о неправильном подходе к содержанию и уборке дорог в Новосибирске

В Новосибирске при расследовании каждого второго ДТП выявлены сопутствующие неудовлетворительные условия содержания и уборки дорог , это следует из статистики за 2025 год. В то же время техники для очистки снега у города достаточно, около 500 единиц, из них около 170 единиц приобретены при поддержке Заксобрания НСО за последние два года. По мнению прокурора Новосибирской области Александра Бучмана, корень проблемы кроется в организации работы. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью Сиб.фм.

«По моему поручению прокурор города вносил представление, в котором указывал на некачественную работу подчиненных структур по вопросам содержания улично-дорожной сети. Дорожной техники раньше не хватало, но теперь ее достаточно закупили. И хотя мы много людей видим в этой работе задействованных, главный вопрос в грамотной реализации имеющихся ресурсов и последующем контроле. Нужно понимание, что мы расчищаем в первую очередь, а что во вторую. Если правильную схему нарисовать, привлечь все имеющиеся ресурсы, тогда и уборка будет быстрее двигаться», — отметил Бучман.

Прокурор региона отметил, что для корректной актуальной оценки текущей ситуации ответственным лицам необходимо «быть ближе к земле, ежедневно контролировать работу» — поделился Александр Бучман.

B прошлом году прокуратура области дважды вносила представления с требованием об устранении нарушений в сфере БДД мэру города Новосибирска.
Как результат, были устранены нарушения, связанные с разметкой на 40 участках дороги. На 42 участках были исправлены дефекты дорожного полотна, а на содержание ливневой канализации дополнительно выделили 15 миллионов рублей на год.

