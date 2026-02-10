Строительная отрасль в кризисе: эксперты призывают к мораторию на новые требования к застройщикам

Российская строительная отрасль переживает тяжёлый период, и в ближайшее время ситуация вряд ли улучшится. Такое мнение в эксклюзивном интервью в студии BFM-Новосибирск высказал вице-президент Российского союза строителей Максим Федорченко. Беседа состоялась в Экспоцентре в рамках форума «Сибирская строительная неделя-2026».

По словам эксперта, несмотря на выполнение годовых планов, отрасль столкнулась с серьёзными системными проблемами. Нынешние трудности — следствие «охлаждения» экономики, во многом связанного с высокой ключевой ставкой.

Федорченко выделил несколько критических точек:

Кризис на рынке жилья

Спрос резко сократился из-за падения покупательной способности населения и отсутствия доступных ипотечных программ. Строить больше, чем продаётся, — бессмысленно и опасно для рынка.

Проблемы с финансированием

Застройщикам, включая подрядчиков, крайне сложно получить оборотные средства. Кредиты стали практически недоступны, а государственное финансирование сокращается.

Давление регуляторов

В сложной экономической ситуации на застройщиков пытаются возложить дополнительные финансовые, административные и налоговые нагрузки.

«Ситуация с крупнейшим застройщиком, которая стала скрытой проблемой, она показывает, что компании надо сейчас как минимум не обременять», — подчеркнул Федорченко.

Пути выхода: мораторий и поддержка

Вице-президент РСС убеждён, что сейчас необходим мораторий на установление новых требований к застройщикам. Это позволит компаниям успешно завершить текущие проекты, за которыми стоят тысячи обманутых дольщиков.

«Какой-то должен быть определённый мораторий на установление новых требований... чтобы [застройщики] смогли успешно закончить те проекты, которые у них есть. Потому что за каждым проектом стоят люди, которые должны получить свою квартиру», — заявил он.

В качестве одной из мер поддержки Федорченко предложил гибко подходить к обязательствам по строительству социальных объектов в рамках комплексного развития территорий (КРТ). Если в текущих условиях выполнить их невозможно, сроки можно сдвинуть вправо.

Ипотека: «льготная» под вопросом

Отдельно Федорченко прокомментировал ситуацию с ипотекой. По его словам, называть ставку в 10% годовых «льготной» — неверно.

«Что такое льготная ипотека? Льготная ипотека — это 3%, 2%, 1%. Это была бы льгота. 10% — это за пределами возможности многих российских семей», — считает он.

Выход из кризиса эксперт связывает именно со снижением ставок и восстановлением доступного кредитования. Тогда на рынок выйдет накопившийся отложенный спрос, у застройщиков появятся средства, и они смогут, в том числе, выполнять социальные обязательства.

«Когда появится спрос... у застройщиков неизбежно будет возможность этими средствами оперировать. Тем более, что компаниям отчасти даже выгодно строить социальные объекты, потому что они улучшают инвестиционную привлекательность территории», — резюмировал Максим Федорченко.

Строительное сообщество открыто заявляет о кризисе и призывает власти не усугублять его новыми требованиями, а сосредоточиться на реальных мерах поддержки, которые помогут отрасли пережить сложный период.

Читайте больше новостей о рынке недвижимости ЗДЕСЬ!