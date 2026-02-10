В Кузбассе оставили больного эпилепсией ребенка без лекарств

В Мариинске Кузбасский Минздрав не обеспечил девочку жизненно необходимым лекарством от эпилепсии, из-за чего матери пришлось покупать препарат самостоятельно, сообщает Мариинский городской суд. Об этом пишет vse24.ru.

Ребёнку требуется ежедневный приём «Леветирацетама», который предоставляется бесплатно. В декабре 2024 года в городской аптеке лекарство не выдали, ссылаясь на отсутствие препарата. Семья вынуждена была покупать медикаменты за свой счёт. Позже выяснилось, что препарат находился на фармацевтическом складе, но его не отгрузили без отдельного распоряжения Минздрава, которого так и не последовало.

Суд обязал Минздрав Кузбасса возместить стоимость лекарства в размере 2 607 рублей и выплатить 5 тысяч рублей компенсации. Попытка ведомства оспорить решение не увенчалась успехом — областной суд оставил постановление без изменений.