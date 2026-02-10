В Новосибирске опубликовали видео задержания участника «Мемориала»*

Сотрудники УФСБ России по Новосибирской области задержали жителя Новосибирска, подозреваемого в публичном оправдании терроризма с использованием интернет-ресурсов. Как сообщили в пресс-службе ведомства, поводом для возбуждения уголовного дела стала публикация в телеграм-канале задержанного.

По данным УФСБ, 33-летний мужчина разместил комментарий, который, по оценке следствия, оправдывает террористическую деятельность и действия украинской организации «Русский добровольческий корпус»**, признанной террористической и запрещенной в России. Также сообщается, что задержанный выступал против специальной военной операции.

В ведомстве уточнили, что мужчина является участником организации «Мемориал»*, признанной иностранным агентом, и ранее уклонялся от частичной мобилизации. По информации силовиков, с 2022 по 2025 год он скрывался за пределами страны.

В отношении новосибирца возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ, предусматривающей ответственность за публичное оправдание терроризма с использованием информационно-телекоммуникационных сетей. Центральный районный суд Новосибирска 10 февраля избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Задержание прошло 9 февраля по месту жительства обвиняемого.

«Мемориал»* — признан иностранным агентом Минюстом РФ.

«Русский добровольческий корпус»** — признан террористической организацией, его деятельность запрещена в Российской Федерации.