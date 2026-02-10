В Новосибирске стартовала «Сибирская строительная неделя»

С 10 по 13 февраля в МВК «Новосибирск Экспоцентр» проходит международная выставка «Сибирская строительная неделя» и сибирский строительный форум «Стратегии ускорения темпов строительства». Мероприятие объединяет представителей власти, девелоперов, архитекторов, проектировщиков и производителей строительных материалов со всей Сибири.

В рамках выставки представлены современные технологии, строительные системы, оборудование и образцы крупной спецтехники. Среди экспонатов — урбан-скульптура «Богомол» из нержавеющей стали высотой 4,2 метра и весом 800 кг, символизирующая модульность и адаптивность архитектурных решений. Также на площадке демонстрируются трактор с двигателем Cummins мощностью 160 л. с. и экскаватор-погрузчик LIUGONG 777A-S MAX, предназначенный для выполнения тяжёлых строительных и землеройных работ.

В открытии форума приняли участие губернатор Новосибирской области Андрей Травников и президент Российского союза строителей Владимир Яковлев — руководитель общероссийского отраслевого объединения строительных организаций. Глава региона подчеркнул, что «Сибирская строительная неделя» является деловой и практико-ориентированной площадкой, где специалисты обмениваются реальным опытом и находят решения актуальных отраслевых задач. По его словам, именно профессиональный диалог позволяет выявлять резервы и учитывать успешные практики других регионов.

Владимир Яковлев отметил роль строительной отрасли как локомотива экономики и подчеркнул, что, несмотря на сложные условия, строительство в регионах продолжает развиваться. Он также поблагодарил правительство Новосибирской области за поддержку отрасли и проведение ежегодной профессиональной выставки.

Форум включает более 40 сессий, посвящённых ключевым направлениям развития строительной отрасли, презентации новых проектов и обсуждение стратегий ускорения темпов строительства. В организации мероприятия участвуют Министерство строительства и ЖКХ РФ, правительство Новосибирской области, НОСТРОЙ, НОПРИЗ, Российский союз строителей и АСОНО.