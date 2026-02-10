В Новосибирске завершили расследование дела о мошенничестве со страховыми выплатами

Следователь следственной части СУ УМВД России по городу Новосибирску завершил расследование уголовного дела о мошенничестве в сфере страхования.

Обвинения по части 2 статьи 159.5 УК РФ предъявлены троим жителям Новосибирска и Новосибирской области.

По данным предварительного следствия, с сентября 2024 года по март 2025 года обвиняемые действовали в составе группы и инсценировали дорожно-транспортные происшествия на улицах областного центра. ДТП оформлялись без участия сотрудников Госавтоинспекции, после чего в страховые компании направлялись ложные сведения об обстоятельствах якобы произошедших аварий.

Для совершения противоправных действий злоумышленники использовали собственные автомобили, которые впоследствии ремонтировали. Общий ущерб, причиненный страховым компаниям, превысил 800 тысяч рублей.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения в Кировский районный суд Новосибирска.