сегодня
11 февраля, 19:07
пробки
6/10
погода
-8°C
курсы валют
usd 77.20 | eur 91.94
сегодня
11 февраля, 19:07
пробки
6/10
погода
-8°C
курсы валют
usd 77.20 | eur 91.94
сегодня 18:00
общество

Астроном из Новосибирска зафиксировал комету и отделившийся от неё фрагмент

Фото: Сиб.фм / из открытых источников
Инженер обсерватории «Вега» Новосибирского государственного университета Михаил Маслов получил снимки кометы 240P/NEAT и её отколовшейся части.

Наблюдения велись 4 февраля 2026 года в районе села Верх-Ирмень с использованием телескопа.

Небесное тело было открыто американскими исследователями в 2002 году. Комета относится к объектам среднего размера и совершает оборот вокруг Солнца примерно за семь–восемь лет.

Как пояснил Маслов, во время предыдущих сближений в 2010 и 2018 годах фиксировались резкие изменения яркости — как вспышки, так и её снижение. Это могло указывать на процессы фрагментации или выбросы вещества из ядра, однако тогда отдельных обломков обнаружено не было.

В момент съёмки комета находилась на расстоянии около 258 миллионов километров от Земли.

Игорь Кириченко
Журналист


