Барабинский суд приговорил мужчину за хищение гранта Минсельхоза на 30 млн рублей

Барабинский районный суд Новосибирской области вынес приговор по делу Шевченко Дениса, обвинявшегося в мошенничестве в особо крупном размере и легализации преступных доходов. Преступление связано с грантом Минсельхоза на 30 миллионов рублей.

Суд установил, что в 2019 году предприниматель, глава крестьянского хозяйства (уголовное преследование в отношении которой прекращено из-за смерти), вступила с Шевченко в сговор. Он должен был помочь с подготовкой документов для получения гранта. После подачи сведений, содержащих недостоверные данные, 30 сентября 2019 года на счет хозяйства поступили бюджетные средства.

В последующие годы соучастники имитировали целевое использование гранта через фиктивные договоры, а средства распределяли по своему усмотрению. Кроме того, часть похищенных денег — не менее 14,4 млн рублей — легализовали через счета лиц, не участвовавших в хозяйственной деятельности, обналичивая их или оформляя фиктивные платежи. Деятельность пресечена сотрудниками УФСБ.

Шевченко признан виновным и приговорён к 2 годам 5 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. С учётом времени нахождения под стражей и в медицинской организации суд счёл наказание отбытым, осуждённый освобождён.

Гражданский иск Минсельхоза удовлетворён: с Шевченко взысканы 30 миллионов рублей, арест на имущество сохранён до исполнения приговора. Приговор пока не вступил в законную силу.