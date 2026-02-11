Директор новосибирской ГЭС Холодов заявил о готовности к паводку максимального уровня

Новосибирская область вошла в 16 регионов России, в которых весной ожидаются паводки максимального уровня, среди которых которых Мурманская, Смоленская, Орловская, Тульская, Калужская, Московская, Рязанская, Владимирская, Самарская, Кемеровская, Томская области, а также Камчатский, Красноярский, Алтайский края и Республика Крым.

Статистически половодье начинается с середины апреля и продолжается до конца июня.

По просьбе Сиб.фм готовность новосибирской ГЭС к такому серьезному испытанию прокомментировал филиала «РусГидро» «Новосибирская ГЭС» Александр Холодов.

Спикер объяснил, что каждое половодье делится на две фазы. Первая волна возникает в результате таяния снега на равнинной части водосбора, в то время как вторая волна начинается, когда таяние снега активно происходит в высокогорных районах. Ожидается, что первая волна половодья стартует в середине апреля, что приводит к значительному увеличению притока воды к гидроузлу. Примерно до 1 июля водохранилище заполняется паводковыми водами. За второй квартал через створ гидроэлектростанции проходит около 30 кубических километров воды, из которых лишь 4,4 кубических километра остается в водохранилище.

Для оптимального использования объема водохранилища при пропуске такого значительного количества воды, которое в 7 раз превышает полезный объем водохранилища, необходимо оперативно реагировать на изменения гидрологической ситуации. Анализ данных наблюдений по всему водосбору предоставляет около 10 дней для подготовки к поступлению волны половодья к створу ГЭС. Гидрометцентр передает данные с гидрологических постов по основным притокам Верхне-Обскому бассейновому водному управлению, которое затем выдает гидроэлектростанции указания по пропуску воды, учитывая текущую гидрологическую ситуацию.

На этапе подготовки к строительству гидроэлектростанции проводятся специальные изыскания, в рамках которых определяется так называемая «кривая обеспеченности». Эта кривая показывает, сколько воды может проходить через створ.

«Кривая обеспеченности» Новосибирской ГЭС говорит о том, что раз в 10 000 лет у нас может быть приток в 22 тысячи кубических метров в секунду, раз в 1 000 лет 16 200 кубических метров в секунду и раз в 100 лет — 12 500. И станция построена таким образом, что мы сможем пропустить любой приток в случае необходимости», — заявил Александр Холодов.

