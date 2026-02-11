82.76% -1.2
11.02.2026 23:15
общество

McDonald’s зарегистрировал товарный знак в России после ухода с рынка

Фото: Сиб.фм
Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s, ранее приостановившая работу в России, зарегистрировала одноимённый товарный знак.

Это следует из данных электронной базы Роспатента, которые изучило РИА Новости.

Заявка была подана в декабре 2024 года, а в 2026 году ведомство приняло решение о регистрации. Товарный знак может использоваться для реализации продуктов питания, готовых блюд и напитков, а также посуды и игрушек.

McDonald’s основана в 1940 году в США. Первый ресторан открылся в Калифорнии, а к середине 2025 года сеть насчитывала более 44 тысяч точек в 114 странах. В марте 2022 года компания объявила о приостановке деятельности в России, объяснив это операционными и логистическими сложностями. Российские активы приобрёл Александр Говор с правом обратного выкупа бизнеса в течение 15 лет. В июне 2022 года рестораны возобновили работу под брендом «Вкусно — и точка».

Игорь Кириченко
Журналист

