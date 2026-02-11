Мэр Новосибирска отметил рост пассажиропотока муниципального транспорта до 70% от общего объема перевозок с учетом метро

Уровень пассажиропотока на муниципальном транспорте к 2025 году значительно вырос и сейчас составляет 70 % от общего объема перевозок с учетом метро. Как отметил в годовом отчете перед депутатами мэр Новосибирска Максим Кудрявцев, в планах городской администрации – дальнейшее увеличение доли муниципального транспорта в пассажирских перевозках.

«Делаем акцент на электротранспорт как наиболее экологичный и безопасный, – подчеркнул мэр Максим Кудрявцев, отчитываясь о развитии общественного транспорта в 2025 году. – Троллейбусный парк совместными усилиями города и области обновлен на 80%. Продолжаем модернизацию трамвайного парка. В прошлом году на линию вышли девять вагонов, собранных на предприятии «БКМ Сибирь». В 2026 году продолжим эту работу».

Мэрия также намерена развивать рельсовую инфраструктуру города в 2026 году, но это направление требует больших капиталовложений – обратил внимание мэр Новосибирска. В прошлом году в городе отремонтировали почти шесть километров трамвайных путей, при этом нуждается в капитальном ремонте значительно больше. Тем не менее работа не останавливается, в планах – строительство новых путей, разрабатываются проекты продления действующих линий.

2025 год стал прорывным в части развития новосибирского метро – отметил в отчете мэр Максим Кудрявцев. Открыта станция «Спортивная», обновлен подвижной состав – приобретено пять пятивагонных составов «Ермак», модернизированы самые загруженные действующие станции – установлены новые турникеты, внедрены современные системы оплаты.

За последние два года в Новосибирске существенно изменились подходы к управлению практически всеми отраслями городского хозяйства. На уровень районов переданы полномочия по содержанию территорий, увеличено число дорожных рабочих, введены новые регламенты уборки улиц. При поддержке областного бюджета городской парк уборочной спецтехники пополнился 175 новыми машинами, 59 из которых были приобретены в 2025 году.

Как отметил председатель Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Асанцев, важными задачами для муниципалитета остаются повышение качества уборки города, пополнение парка уборочной техники, привлечение дополнительной рабочей силы, решение транспортных вопросов, в частности, обеспечение доступности отдалённых микрорайонов города. «В целом динамика развития есть, работа в городе ведётся большая. В последние два года в Новосибирске происходят изменения в разных сферах деятельности муниципалитета. И отчёта мэра, принятый единогласно, говорит о том, что Совет депутатов города Новосибирска оценивает эту работу положительно», – подчеркнул Дмитрий Асанцев.

Этот зимний сезон стал самым снежным за последние три года. «Ставим задачу повысить эффективность зимнего содержания города. Создан штаб, который еженедельно координирует действия ДЭУ и подрядных организаций. На постоянной основе проводим выездной инспекционный контроль. Участвуют все дорожные службы: представители районных администраций, ДЭУ, департамент дорожно-благоустроительного комплекса. Все замечания анализируются и принимаются меры по их устранению», – сказал мэр Максим Кудрявцев.

Полный текст отчёта мэра Новосибирска Максима Кудрявцева размещён на официальном сайте города Новосибирска: https://novo-sibirsk.ru/news/453115/.