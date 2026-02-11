Новосибирская полиция всерьез за борьбу с нелегальными мигрантами: въезд запрещен сотням

С начала 2026 года в Новосибирской области въезд в Россию закрыли 424 иностранным гражданам, нарушившим миграционное законодательство.

Об этом 11 февраля сообщили в региональном управлении МВД.

В ведомстве уточнили, что на основании федерального закона о правовом положении иностранных граждан были аннулированы виды на жительство двух граждан Таджикистана.

По инициативе управления по вопросам миграции большинству нарушителей установлен запрет на въезд. Для 333 человек ограничение действует пять лет, для 54 — три года, ещё для 37 — десять лет.