Новосибирские врачи спасли мальчика с пульсом 210 ударов в минуту

В Центре имени Мешалкина провели сложнейшую операцию пятилетнему пациенту, поступившему в крайне тяжелом состоянии. Частота его сердцебиения достигала 210 ударов в минуту, что создавало прямую угрозу жизни.

По информации клиники, вмешательство продолжалось почти шесть часов. Ребенка экстренно доставили из Кузбасса после срочного запроса. Ранее мальчик уже перенес две операции в США из-за тяжелого врожденного порока сердца. К моменту госпитализации развились серьезные осложнения: выраженные отеки, дыхательная и сердечная недостаточность. Медики отмечают, что счет шел на дни.

Специалисты устранили два очага аритмии разной частоты в ранее оперированном сердце. Использована роботизированная технология, применяемая в России только в этом центре. Открытое вмешательство пациент, вероятно, не перенес бы, а стандартная малоинвазивная методика была невозможна из-за особенностей анатомии.

Уже через сутки показатели работы сердца стабилизировались, отеки начали быстро уменьшаться. Сейчас ребенок вернулся к активной жизни. Врачи взяли его под постоянное наблюдение.