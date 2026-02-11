Новосибирский губернатор Травников обозначил сроки завершения Восточного обхода

Губернатор Андрей Травников впервые публично обозначил сроки реализации Восточного обхода Новосибирска.

Заявление прозвучало на форуме «Сибирская строительная неделя» в Экспоцентре в эфире студии BFM-Новосибирск.

По словам главы региона, проект обеспечен финансированием на ближайшие годы. Темпы строительства власти не считают достаточными, однако работы не останавливаются. По второй очереди уже принято решение о возведении, по третьей — о начале проектирования, к которому планируют приступить в следующем году. В целом реализация рассчитана как минимум на десятилетие.

Восточный обход рассматривается как ключевой инфраструктурный объект, способный снизить транспортную нагрузку на город. Ранее губернатор также озвучивал сроки следующего этапа проекта «Южный транзит», который соединит трассы Р-254 «Иртыш» и Р-256 «Чуйский тракт» через Обь.